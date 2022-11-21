В Ессентуках откроется пятизвездочная гостиница

21 ноя. 5:23

В 2023 году в Ессентуках будет открыт пятизвездочный гостиничный комплекс, рассказал глава курорта Александр Некристов.

"В следующем году в Ессентуках на улице Баталинской появится новый пятизвездочный гостиничный комплекс. Его стоимость составит 200 млн рублей", - поделился он.

Некристов добавил, что в высококлассной гостинице смогут единовременно размещаться 76 туристов. Открытие комплекса создаст 40 рабочих мест в городе.

"Помимо этого, в администрацию города обратились потенциальные инвесторы с намерениями по реализации проектов общей стоимостью около 9 млрд рублей, которые, в перспективе, создадут порядка 1,5 тыс койко-мест. Мы учли высокий спрос инвесторов к нашему городу и готовим инвестиционную площадку в районе Капельной Балки, создаем там необходимую инфраструктуру", - сообщил градоначальник.

Инвесторы хотят реализовать в Ессентуках четырех инвестиционных проекта по строительству санаторно-курортных объектов на 6 тыс койко-мест. Это привлечет в экономику курорта свыше 15 млрд рублей, отметил Некристов.