Возможна ли большая война на Южном Кавказе?

Недавно в гостях у всем известного Максима Шевченко выступил грузинский политолог Леван Пирвели. По мнению этого эксперта, на Южном Кавказе разворачивается большая игра, которая может привести к крупному конфликту. Точкой накала здесь служат противоречия между Арменией и Азербайджаном. В этом противостоянии выделяются союзники.

Итак, кто же союзники Армении? Это прежде всего Иран, затем Индия, Греция и Франция. К союзникам Азербайджана Пирвели отнес Турцию, Пакистан, Великобританию и Италию, заинтересованную в закупке газа из "Шах-Дениз". Причиной конфликта остается несколько разломов: неурегулированность армяно-азербайджанских отношений, ирано-азербайджанские противоречия из-за израильского фактора, спор за месторождение газа в Средиземноморье, где Турция противостоит Франции и Греции.

Итак расклад следующий. Проигравшая Карабахскую войну Армения жаждет реванша. Для этого она получает оружие из Ирана и из Индии через иранскую территорию. Помогать оружием Армении спешат и французы, но на западе отсутствует логистика из-за позиции Грузии. И вот это как раз кульминация мысли – только от поведения Грузии будет зависеть вероятность большой войны. Если Грузия пропустит военные грузы, то Армения усилится и сможет начать войну. То есть союзы сформированы, и только от решения Грузии зависит начало войны. Причем утверждается, что для Азербайджана это уже будет другая война и на других условиях.

Надо сказать, анализ весьма любопытный, но в нем есть немало несостыковок. Во-первых, автор игнорирует ирано-натовские противоречия. Иран все дальше отдаляется от Запада. Ядерная сделка едва ли будет подписана, особенно в свете продажи беспилотников России. Во-вторых, и это самое главное, автор игнорирует решающую роль России. Но Россия будет блокировать поставки натовского оружия в Армению, тем более через Грузию. Рычаги воздействия на Грузию у России известны – Южная Осетия и Абхазия. К тому же в Армении расположены российские военные, а в Азербайджане – российские миротворцы. В случае подстрекательства Россия станет не просто гирькой на весах истории, как Грузия, а реальным грузом, который потушит новый конфликт.

Третий момент – турецко-российский тандем. Пирвели намекает, что Россия вроде бы в лагере с Азербайджаном и Турцией, что не совсем так, учитывая ее тесные связи с Ираном и Арменией. Но! С Турцией сейчас очень близкие контакты, есть опыт совместного миротворчества в Сирии и Азербайджане. Если объединить военную мощь двух стран, то Южный Кавказ не смогут расшатать, даже если Иран, Европа и Америка объединятся. Политолог довольно существенно упускает из внимания турецкий фактор. Если Армения начнет войну против Азербайджана, Турция будет вынуждена вмешаться своей армией на основе Шушинской декларации, что может подорвать территориальную целостность Армении. Россия, которая занята спецоперацией на Украине, не позволит Армении втянуть себя в новую и крайне невыгодную русско-турецкую войну.

И последний момент: конечно, не нужно принижать значение противоречий из-за Карабаха и между Ираном и Азербайджаном, но аргументов в пользу сотрудничества не меньше, чем в пользу конфронтации. Армения и Турция начали процесс нормализации. Армяно-азербайджанское примирение тоже медленно, но верно реализуется. Иран хоть и организовал военные маневры, но недавно провел переговоры с северным соседом. Кроме того, есть проекты "Север-Юг", где участвует Россия, Азербайджан, Иран и Индия. Поэтому определять эти страны в стан друзей и врагов невозможно. В перспективе будет реализованы проекты "3+3" и "Юг-Запад". Основа проектов – Зангезурский коридор, предусмотренный трехсторонним меморандумом по окончанию Карабахской войны.

Турция и Иран имеют тесные экономические связи, и в условиях санкций и кризиса лиры им невыгодно ввязываться в конфликт. Кому конфликт будет выгоден – так это НАТО и США. Они хотят дестабилизировать Кавказ, чтобы ослабить и Иран, и Россию, и Турцию. Я уверен, что лидеры трех крупнейших стран региона прекрасно знают это и потому не допустят никаких провокаций. Отношения в этом треугольнике остаются на уровне партнерских. Экономические и иные связи на фоне украинского кризиса лишь укрепляются. Иран уже вошел в ШОС, а Турция подала заявку на членство. Поэтому, завершая весь этот анализ, скажу, что Грузия далеко не решающая гирька в большой игре на Южном Кавказе, а конфликт маловероятен из-за решающей роли России и ее тесных отношений с Турцией и Ираном.