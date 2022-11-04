В РУДН открыли площадку российско-азербайджанского гуманитарного сотрудничества

Вчера на филологическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН) открылась аудитория азербайджанской литературы имени поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Назначение аудитории – представить азербайджанскую литературу с VII по XXI века, а также показать обширные российско-азербайджанские литературные связи как залог дружбы народов и отразить проявления азербайджанской литературы в мировой культуре.

Автором идеи открытия аудитории азербайджанской литературы выступил доцент филологического факультета РУДН, кандидат филологических наук Анар Гасанов. "На филологическом факультете РУДН тематические аудитории стали доброй традицией. Когда я выступил с инициативой открыть аудиторию, связанную с Азербайджаном, идею поддержал профессор, декан филологического факультета Виктор Владимирович Барабаш. После этого я обратился к представителям азербайджанской диаспоры Московской области, чтобы они вдохновили эту идею. В результате, мы сегодня стали участниками открытия аудитории азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви, который является новатором в азербайджанской литературе, классиком, привнесшим в азербайджанскую эпическую литературу реалистический стиль, разговорную речь", - рассказал Анар Гасанов "Вестнику Кавказа".

По его словам, открытая вчера учебная аудитория отличается по назначению от остальных только одним: "Здесь студенты смогут познакомиться с азербайджанской культурой: увидеть фото и пейзажи Азербайджана, сувениры, литературу, карту Азербайджанской Республики, ознакомиться с афоризмами, высказываниями, цитатами выдающихся азербайджанцев. В этой аудитории в будущем можно проводить мероприятия, касающиеся литературы, средств массовой коммуникации, филологии. Она станет площадкой азербайджано-российского гуманитарного сотрудничества".

Важность открытия новой аудитории оценила замдекана филологического факультета РУДН по международной деятельности Наталия Поплавская: "Идея создания именных тематических аудиторий на нашем факультете появилась давно. Всё начиналось с создания аудитории имени сибирских писателей. Сегодня у студентов разных направлений есть возможность учиться в аудиториях имени таких великих писателей, поэтов и деятелей искусства, как Василий Шукшин, Роберт Рождественский, советских и зарубежных писателей, Антуана де Сент-Экзюпери, Чингиза Айтматова и многих других. Открытие аудитории азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви стало важным шагом в развитии этого направления на филологическом факультете. Это еще одна возможность расширения и укрепления российско-азербайджанских культурных связей. РУДН - самый интернациональный университет в России и один из самых международных университетов мире. Крайне важно, чтобы у наших ребят была возможность культурного обмена, обмена опытом и сохранения собственной национальной культурной идентичности через укрепление связей с другими странами".

Приветственное послание посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы зачитал советник посольства Акшин Алиев: "РУДН не только дает знания, готовит специалистов, но также учит дружбе, толерантности, пониманию и взаимопониманию. Все эти качества чрезвычайно важны для каждого молодого человека, вступающего в жизнь. Но особенно важны они для тех, кто и дальше по жизни будет нести знания. Можно без преувеличения сказать, что в вашем университете закладываются основы модели будущего, где люди вне зависимости от своей расовой, национальной и религиозной принадлежности становятся гражданами мира.

Сегодня, через столетия анализируя творчество великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, можно с уверенностью сказать, что он в своих произведениях подминал темы толерантности, дружбы, взаимопонимания, искал ответы на важные проблемы, стоящие перед человечеством. Память о Низами свято чтут на Родине поэта, в Азербайджане. Она запечатлена во многих памятниках и названиях улиц. Его имя носит Институт литературы Национальной академии наук в Баку. В его родном городе Гяндже возведен мавзолей Низами. Образы Низами запечатлены во многих музыкальных произведениях азербайджанских композиторов и в частности, в культовом балете ”Семь красавиц” выдающегося композитора и моего учителя Кара Караева. Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в 2021 году в нашей стране был объявлен годом Низами, который был широко отмечен во всем мире.

В России всегда высоко чтили имя Низами. В 1941 году уже в осажденном Ленинграде, в одном из залов Эрмитажа был проведен вечер, посвященный 800-летию поэта. А в 1991-м году в том же историческом зале большая делегация из Азербайджана вместе с представителями интеллигенции Санкт-Петербурга провела 850-летний юбилей великого мыслителя... Памятник Низами был установлен в Москве, рядом с посольством Азербайджанской Республики. Величественный памятник был установлен в Санкт-Петербурге, на открытии которого присутствовали главы наших государств. Стихи и мысли поэта сохраняют свою актуальность и сегодня".

Участвовавший в разработке проекта председатель региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов заметил: "Это небольшая аудитория, всего 60 квадратных метров, всё в общем-то скромно, но, поверьте, это результат долгой, трудной, изнурительной работы нашей команды. Очень много людей помогало осуществить эту нашу идею. Было много споров, но мы понимали, что выполняем очень ответственную задачу".

Экскурсию по аудитории провел член-корреспондент Российской Академии естественных наук, член Ассамблеи народов Евразии Низами Алиев.