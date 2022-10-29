Азиатские и ближневосточные банки провели крупнейший эксперимент с цифровыми валютами

Проект по испытанию цифровых валют центральных банков (CBDC) в четырех юрисдикциях Азии и Ближнего Востока продемонстрировал, что новое платежное средство обеспечивает большую эффективность трансграничных платежей.

Forbes пишет, что в пилотном проекте под названием Project mBridge приняли участие центральные банки и коммерческие кредиторы Китая, Гонконга, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов. В течение шести недель с 15 августа по 23 сентября систему испытывали 20 банков на четырех рынках, было проведено 160 платежей и операций с иностранной валютой на общую сумму около $22 млн.

В опубликованном на этой неделе отчете участники эксперимента ”подтвердили, что платформа мульти-CBDC увеличивает скорость и эффективность трансграничных платежей, снижает расчетные риски и поддерживает использование местных валют в международных платежах”.

Управление денежного обращения Гонконга назвало проект ”крупнейшим экспериментом с цифровыми валютами, проведенным на сегодняшний день”. Кроме того, он один из первых мульти-CBDC проектов, в рамках которого корпорации осуществляли платежи в реальном выражении.

Цифровые валюты центральных банков отличаются от более известных криптовалют, в частности, Bitcoin и Ethereum. CBDC выпускаются государствами, а не частными институтами, а их стоимость не должна превышать стоимость традиционной валюты страны. Одна из основных задач CBDC - обеспечить международную торговлю за счет стабильной, эффективной и дешевой системы заключения трансграничных сделок.

Пилотный проект, судя по всему, решил, по крайней мере, часть задач. Банк Таиланда заявил, что благодаря механизму, время трансграничных операций снизилось с 3-5 дней до нескольких секунд.

Центральный банк ОАЭ сообщил, что проект ”обеспечил более быстрые, экономически более выгодные и безопасные трансграничные расчеты. По мнению финансового регулятора, ”CBDC-платформа - эффективное, соответствующее нормам и масштабируемое платежное решение, созданное для работы с различными учреждениями и валютами”.

В дальнейшем планируется улучшить взаимодействие платформы mBridge с внутренними платежными системами, интегрировать инструменты управления ликвидностью, а также расширить обменный функционал.

Возможно, для участия в проекте будут приглашены и другие страны. Заместитель исполнительного директора Управления денежного обращения Гонконга Говард Ли надеется, что результаты пилотного проекта побудят другие центральные банки присоединиться к mBridge ”в качестве наблюдателя или участника, чтобы максимизировать сетевой эффект и осознать в полной мере потенциал проекта”.