В РУДН появится аудитория азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви

25 окт. 18:04

В Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве откроют аудиторию азербайджанской литературы имени поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Церемония состоится 3 ноября 2022 года. Организатором мероприятия выступит региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области (РНКАМО).

Цель и назначение аудитории – представить азербайджанскую литературу с VII по XXI века, а также показать обширные азербайджанско-русские литературные связи как залог дружбы народов и отразить проявления азербайджанской литературы в мировой культуре.

Автором идеи открытия аудитории азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви выступил доцент филологического факультета РУДН, кандидат филологических наук Анар Гасанов, инициативу которого поддержал декан филологического факультета, доктор филологических наук, профессор Виктор Барабаш. Проект был разработан членом-корреспондентом Российской Академии Естественных Наук, членом Ассамблеи народов Евразии Низами Алиевым совместно с доцентом Анаром Гасановым и председателем РНКАМО Эльшаном Ибрагимовым.

В церемонии открытия аудитории примут участие представители соответствующих органов государственной власти России и Азербайджана, научно-педагогического сообщества и выпускников РУДН, некоммерческих организаций России, азербайджанской диаспоры, СМИ.