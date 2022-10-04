Старейшая каирская синагога снова открывает двери

В Министерстве туризма и древностей Египта заявили о намерении вскоре открыть синагогу Бен-Эзра в Каире в рамках кампании по восстановлению религиозного туризма и паломничества в стране. Реставрационные работы на объекте завершены уже на 95%, пишет Al-Monitor. Работы по восстановлению синагоги, расположенной в Старом Каире, начались в середине апреля. Предыдущие восстановительные работы проводились более 30 лет назад.

Синагога Бен-Эзра - это старейшая синагога Египта, в прошлом египетские евреи устраивали в ней праздники и собрания, а также молились, но на сегодняшний день здание используется как музей. Считается, что синагогу построили на месте храма коптской православной церкви, территория и здание которого были проданы еврейской общины Египта в 882 году. Синагогу назвали в честь выдающегося ученого раввина-философа Авраама ибн Эзры.

У синагоги Бен-Эзра два этажа: первый этаж предназначен для мужчин, а второй - для женщин. В центре синагоги находится возвышение, откуда читается Тора, а в той части синагоги, которая соответствует местоположению Святилища в Храме, находится синагогальный ковчег, где хранятся свитки Торы.

Считается, что из более чем 80 тысяч евреев, проживавших в Египте, в стране осталось несколько десятков пожилых женщин, а все еврейские мужчины либо умерли, либо уехали. К 1948 году тысячи евреев выехали из Египта в Израиль, еще больше людей покинуло страну во время войн 1956 и 1967 годов.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири ранее сообщил, что министерство туризма и древностей Египта уделяет большое внимание этому проекту и надеется открыть синагогу в ближайшем будущем, вскоре после открытия Дерева Девы Марии для посетителей [оно состоялось 19 сентября], одной из остановок Святого Семейства в Каире. "Это подтверждает стремление министерства к развитию и восстановлению всех археологических памятников, принадлежащим к разным историческим эпохам - исламским, коптским или еврейским - поскольку все они принадлежат к числу египетских памятников, нуждающихся в охране", - отметил он.

"Синагога Бен-Эзра расположена в историческом районе Каира рядом с мечетью Амра ибн аль-Ааса, первой мечетью не только Египта, но и всей Африки, а также с Церковью Святой Марии (Висячей церковью) - одной из первых церквей, построенных в Египте. То есть в этом районе находятся три важных символа иудаизма, христианства и ислама", - сказал Al-Monitor главный археолог Министерства туризма и древностей Магди Шакер.

"Синагога Бен-Эзра особенно важна, потому что именно здесь хранятся такие исторические документы, как Каирская гениза. Гениза включает в себя тысячи письменных документов, дающих представление о повседневной жизни евреев в Египте, от торговых контрактов и свидетельств о браке до личной переписки", - добавил он. "Еврейских памятников в Египте очень мало; существует лишь ограниченное количество синагог, в том числе синагога Элиягу Ханави в Александрии и синагога Шаар ха-Шамаим в центре Каира", - объяснил Шакер.

На сайте Министерства туризма и древностей Египта указано, что каирская гениза содержит тысячи рукописей, накопленных за 850 лет. Гениза была обнаружена в 1888 году.

"Восстановление синагоги Бен-Эзра и ее открытие для граждан страны и туристов подтверждает интерес египетского правительства к любым древним памятникам, неважно, египетским, греческим, римским, христианским или еврейским - все они представляют национальную идентичность Египта ", - сообщил Al-Monitor профессор археологии Каирского музея Ахмед Бадран.

В начале 2020 года правительство Египта снова открыло для посещения синагогу Элиягу Ханави в Александрии после завершения реставрационных работ, которые длились несколько лет. В правительстве Египта верят, что восстановление религиозных археологические памятники поможет восстановить сферу религиозного туризма.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири думает, что открытие синагоги Бен-Эзра послужит посланием миру о роли Египта в развитии авраамических религий и его готовности принять всех любителей религиозного туризма.