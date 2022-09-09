В Узбекистане вновь разрешили рекламу местного пива и вина

9 сен. 13:56

Реклама пива и вина местного производства вновь разрешена в Узбекистане в соответствии с законом "О рекламе" в новой редакции, который вступил в силу 9 сентября.

Новую редакцию приняла законодательная палата парламента в декабре 2021 года и одобрил сенат в марте 2022 года. Документ вступил в силу через три месяца с момента его официальной публикации.

"Допускается реклама пива, игристых и натуральных вин, произведенных в Республике Узбекистан", - сказано в документе.

Реклама алкоголя разрешена в залах гостиниц, предприятий торговли и общественного питания, где продается пиво и вино, а также в местах их демонстрации и дегустации.

Местные производители также имеют право рекламировать свою продукцию в железнодорожном и воздушном транспорте, по телевидению и радио в ночное время (с 23:00 до 7:00).

Реклама алкогольной продукции в Узбекистане была запрещена в 2010 году.