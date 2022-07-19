Конго-крымская лихорадка убила четверых казахстанцев в Кызылорде

19 июл. 16:58

Новая вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки охватила Кызылординскую область Казахстана, ей уже заразились десятки человек, четверо из них скончались, сообщает пресс-служба региональной службы коммуникаций.

"На сегодня по области зарегистрировано 33 больных ККГЛ, из них уточнено, то есть, диагноз уже подтвержден лабораторно у 14. К сожалению, четыре человека умерли. Специалисты здравоохранения призывают жителей быть максимально осторожными на природе, в поле, на скотных дворах", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что умершие пациенты были жителями Кызылорды, Жалагашского и Шиелийского районов области.