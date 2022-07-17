Ушла из жизни Севда Ибрагимова

17 июл. 16:43

После продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка Азербайджана, композитор, профессор и педагог Севда Ибрагимова. Ибрагимова скончалась на 83-м году жизни.

Как пишет Спутник-Азербайджан, Севда Ибрагимова была похоронена рядом с мужем и сыном на Ясамальском кладбище.

Севда Ибрагимова – дочь известного писателя Мирзы Ибрагимова и пианистки Сары Примовой, внучка тариста, знатока азербайджанской музыки Гурбана Примова. Она родилась 28 ноября 1939 году в Баку и с раннего детства была погружена в азербайджанскую музыкальную культуру. Окончила с отличием музыкальную школу имени Бюльбюля и получила два высших музыкальных образования в Азербайджанской государственной консерватории – по классу фортепиано и по классу композиции. Одним из ее учителей был Кара Караев.

В истории музыки Севда Ибрагимова осталась как автор двух опер, пяти концертов для фортепиано, концертов для органа, для тара с оркестром, а также кантат, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, многочисленных циклов для фортепиано, произведений для детей и музыки к фильмам и спектаклям.

Произведения Севды Ибрагимовой исполняются в концертных залах США, Германии,Франции, Швеции и других стран мира.