Трагедия на Мецаморской АЭС: работник погиб под упавшей трубой

8 июн. 17:13

Сотрудник Мецаморской атомной электростанции погиб во время ремонтных работ, об этом пишет сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Сегодня в 11:00 в Мецаморское отделение полиции поступил сигнал из местного медцентра о том, что туда доставлен скончавшийся мужчина. Правоохранители выяснили, что погибший - 59-летний житель Армавирской области Варшам М.

Примерно в 10:40 он выполнял ремонтные работы на градирне (охладительная башня), когда на него с высоты 7 м обвалилась труба.

В Армавирском областном следственном управлении готовятся материалы, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская.