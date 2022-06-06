Салливан сообщил о вероятности закрытия посольства США в России

6 июн. 10:38

Посол США в России Джон Салливан не исключает взаимного закрытия посольств России и США, об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой… Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно", - сказал посол.

Салливан выразил надежду, что до закрытия посольства США дело не дойдет. "Это не входит в намерения президента Байдена или правительства США... Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений", - отметил он.

Американский посол считает, что восстановление продуктивных отношений и полное примирение России и США невозможно в сложившейся сейчас обстановке.