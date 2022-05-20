В Кисловодске создадут туристическую ОЭЗ "Солнечная долина"

20 мая. 23:14

В скором времени в медицинском кластере туристко-рекреационного типа "Солнечная долина" в Кисловодске, где планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ), будут построены здравницы, гостиницы и рестораны, - сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

"Реализация существующей концепции позволит принимать на Ставрополье дополнительно до 220 тыс туристов ежегодно. Намерение работать в "Солнечной долине" уже выразили 10 инвесторов", - цитирует "Интерфакс" слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Этот, а также другие проекты в курортной сфере, внедряемые на Ставрополье, помогут региону выйти на уровень 5 млн отдыхающих в год.

Проект "Солнечной долины" может стать "гордостью не только Кисловодска, но и России", - отметил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

"В проекте ОЭЗ предусмотрен и логистический центр с автобусным терминалом и парковками. Поэтому отдыхать в "Солнечной долине" будет удобно и самим кисловодчанам", - цитирует пресс-служба главу Кисловодска Евгения Моисеева.

Известно, что кластер будет расположен в районе поселка Нарзанный в юго-восточной части города.