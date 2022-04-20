Глава администрации Астрахани подала в отставку

20 апр. 15:56

Уже завтра, 21 апреля, дума Астрахани на пленарном заседании рассмотрит вопрос об отставке главы администрации города Марии Пермяковой, - сообщили в пресс-службе астраханского парламента.

"Первый вопрос повестки - о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования "Город Астрахань" Марии Пермяковой, заявление подано ею по собственному желанию", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Также астраханская гордума рассмотрит вопрос о назначении и.о. главы администрации города из числа заместителей.

Напомним, Пермякова является главой администрации Астрахани с марта 2020 года. До этого она была одним из восьми заместителей ее главы, курируя деятельность жилищного управления, а также управлений муниципального имущества, капитального строительства, архитектуры и строительства.