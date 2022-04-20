В Киргизии запретили обналичивать денежные переводы в иностранной валюте

20 апр. 7:20

Нацбанк Киргизии ввел запрет на получение денежных переводов в валютах третьих стран. Обналичить перевод теперь можно только в сомах или денежных единицах страны-отправителя.

"В целях обеспечения экономической безопасности Кыргызской Республики, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и минимизации неблагоприятных последствий по оттоку наличных долларов США за пределы Кыргызской Республики, Национальный банк Кыргызской Республики 18 апреля 2022 года принял временные изменения в правила осуществления денежных переводов", - сообщает пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с тем, что "за последнее время резко увеличились объемы денежных переводов, которые поступают в долларах США из Российской Федерации и Республики Казахстан и клиенты просят выдать перевод в валюте перевода, то есть в наличных долларах США".

В Нацбанке уточнили, что в настоящее время выдача переводов возможна "только в валюте страны-отправителя либо в национальной валюте сом".