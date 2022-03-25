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В турецком Токате открыли новый аэропорт

В турецком Токате открыли новый аэропорт

В провинции Токат на севере Турции состоялась церемония открытия нового аэропорта. В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе церемонии власти региона рассказали турецкому лидеру о новой воздушной гавани, после чего состоялась торжественная церемония перерезания ленточки и официальное открытие.

Также на церемонии присутствовали вице-президент Турции Фуат Октай, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица, передает агентство Anadolu.

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