В турецком Токате открыли новый аэропорт

25 мар. 18:56

В провинции Токат на севере Турции состоялась церемония открытия нового аэропорта. В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе церемонии власти региона рассказали турецкому лидеру о новой воздушной гавани, после чего состоялась торжественная церемония перерезания ленточки и официальное открытие.

Также на церемонии присутствовали вице-президент Турции Фуат Октай, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица, передает агентство Anadolu.