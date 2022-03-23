Абхазия остается доступным направлением для летнего отдыха

23 мар. 13:00

Цены на отдых в Абхазии ниже, чем в соседнем Краснодарском крае, что привлекает туристов.

"Направление рулит по ценам, как всегда, поэтому пока выигрывает у Краснодарского края", - сообщили эксперты порталу Tourdom.

Спрос на туры в Абхазию подстегиваются и благодаря открытому аэропорту в Адлере. Кроме того с 30 апреля РЖД запускает систему "единого" билета, по которой добраться в республику станет проще.

Глава компании "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что в среднем проживание обойдется в республике от 20-25 тыс рублей на человека за восемь-девять ночей.

В бюджетном пансионате "Айтар" неделя в начале июня стоит порядка 18 тыс рублей, в отеле "Апсны" - 37 тыс рублей, в санатории "Самшитовая роща" - 60 тыс рублей.

В этом году цены на летний отдых в Абхазии выросли, но несущественно – на 13–14%.