Турция посадит 600 млн деревьев за 9 месяцев

20 мар. 17:28

Как сообщил сегодня гендиректор Генерального управления лесного хозяйства Турции Бекир Караджабей, до конца года в республике будет посажено 600 млн деревьев. Акции "Неделя лесов" будут проводиться в Турции регулярно.

Караджабей также обратил внимание на необходимость защиты лесов Турции, подчеркнув, что климатические перемены влияют на все сферы человеческой жизни, включая здоровье, продовольственную безопасность и финансы.

"Если сегодня нам легко дышится, то это во многом благодаря лесам, которые являются источником кислорода. Общая площадь лесных массивов Турции составляет 23,1 млн гектаров или около 29,6%", - рассказал гендиректор Генуправления лесного хозяйства.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, в акциях "Неделя лесов" участвуют все слои турецкого общества.