Математик: шестая волна коронавируса в России начнется в июне

17 фев. 22:25

В начале лета в России может начаться очередная волна коронавируса, одним из первых ее ощутит Санкт-Петербург, считает руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков, пишет РИА Новости.

"До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем", - сообщил ученый.

Согласно прогнозам, "примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас".

Пик текущей волны позади, "начинаем выздоравливать".

Период отпусков приведет к росту заболеваемости. В Санкт-Петербурге "в июне начнутся белые ночи, всплеск интереса к городу со стороны туристов", привел пример математик.

"Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну", - предупредил он.