Россияне стали тратить меньше денег на путешествия

13 фев. 15:50

Жители России стали тратить меньше денег на туристические поездки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Райффайзенбанком.

Свои траты на путешествия из-за ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19, сократили 51% россиян. В существующих условиях они выбирают загородный отдых и не посещают курорты, что и позволило сэкономить. Еще 28% опрошенных не заметили изменений в тратах, а у 21% респондентов расходы увеличились.

Кроме того, согласно опросу, 25% россиян стали чаще отправляться в путешествие на автомобиле. Еще 45% жителей страны продолжают путешествовать, как и раньше, несмотря на QR-коды и требования об отрицательных ПЦР-тестах. Совсем отказались от поездок из-за новых правил 29% опрошенных.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 410 млн, из них более 5,8 млн человек скончались. В России выявили 14 133 509 случаев заражения.