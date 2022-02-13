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Россияне стали тратить меньше денег на путешествия

Россияне стали тратить меньше денег на путешествия

Жители России стали тратить меньше денег на туристические поездки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Райффайзенбанком.

Свои траты на путешествия из-за ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19, сократили 51% россиян. В существующих условиях они выбирают загородный отдых и не посещают курорты, что и позволило сэкономить. Еще 28% опрошенных не заметили изменений в тратах, а у 21% респондентов расходы увеличились.

Кроме того, согласно опросу, 25% россиян стали чаще отправляться в путешествие на автомобиле. Еще 45% жителей страны продолжают путешествовать, как и раньше, несмотря на QR-коды и требования об отрицательных ПЦР-тестах. Совсем отказались от поездок из-за новых правил 29% опрошенных.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 410 млн, из них более 5,8 млн человек скончались. В России выявили 14 133 509 случаев заражения.

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