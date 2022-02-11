Телеканал "СПАС" покажет фильмы о храмах Северной Осетии

11 фев. 5:25

Цикл телепередач "Тропами Алании", повествующий о православных храмах Северной Осетии, можно будет посмотреть в эфире телеканала "СПАС" с 12 февраля, такое сообщение распространила пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций региона.

"Первый фильм цикла "Церковь Рождества Пресвятой Богородицы" будет показан 12 февраля 2022 года в 00:40, его повтор запланирован на 14 февраля 2022 года в 10:30", - цитирует его ТАСС.

В четверг 17 февраля в 15:50 можно будет увидеть выпуск о Нузальском храме.

Фильм "Церковь Архангела Михаила и храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца" покажут 19 февраля в 23:25.

Другие передачи цикла "Тропами Алании" будут демонстрироваться один-два раза в неделю.