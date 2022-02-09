Российские туристы потянулись на Кавказ

9 фев. 16:32

Туристический поток на горнолыжные курорты Северного Кавказа постоянно увеличивается: только за последнюю неделю он вырос на 12%, - написал в своенм аккаунте в Instagram генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Измеряем его по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Приняли решение сделать тариф "Первый след" на Архызе ежедневным, а не только по выходным, как планировалось ранее. Сейчас на курорте катаются 5 - 6 тысяч и более человек. Уверен, что такая услуга будет востребована", - написал Тимижев, передает ТАСС.

Глава Кавказ.РФ также отметил, что тариф "Первый след", позволяющий начать катание за час до официального открытия курорта появится и на "Эльбрусе".

Усилится и активность по вечернему катанию, которое в этом сезоне стало ежедневным, а не только по выходным, как было ранее.

Помимо этого, АО "Кавказ.РФ" начинает подготовку к летнему сезону – уже составляется помесячный план работ по эксплуатации, маркетингу, обеспечению наших гостей, поскольку летний сезон еще более ответственный - важно сделать все, чтобы не "просесть" по турпотоку и спокойно конкурировать с отдыхом на морских побережьях, - добавил Тимижев.