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Токаев отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе Казахстана

Токаев отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отмене пожизненного председательства первого президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Законодательные поправки опубликованы на сайте главы государства.

Ранее верхняя палата парламента Казахстан на пленарном заседании одобрила принятие поправок.

"Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

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