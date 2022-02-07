Токаев отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе Казахстана

7 фев. 14:29

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отмене пожизненного председательства первого президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Законодательные поправки опубликованы на сайте главы государства.

Ранее верхняя палата парламента Казахстан на пленарном заседании одобрила принятие поправок.

"Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", - сказано в сообщении.