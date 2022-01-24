Доллар приблизился к 80 рублям, евро - к 90

Курс доллара поднялся выше 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, на 14:01 (мск) курс доллара составлял 78,99 рубля (рост на 1,56 рубля), а минутами ранее подскакивал до 79 рублей.

В последний раз доллар находился на отметке выше 79 рублей в ноябре 2020 года.

В свою очередь, курс евро поднимался до 89,4 рубля.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в первую очередь отметил, что обесценивание рубля происходят по двум причинам: ожидание решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке и геополитические риски.

"Два традиционных за последнее время фактора. Первое - это ожидание решения ФРС, заседание состоится во вторник в США. Все ждут, что будет какое-то новое решение по повышению ставок, и на этом фоне глобальный капитал стремится быть поближе к более развитым рынкам с меньшими рисками и уходит из развивающихся рынков. Вторая - это геополитика. Сегодня опять новая волна тревожных новостей без всяких попыток опровержений этих новостей. Поэтому и результат такой. В большей степени, конечно, геополитические риски влияют на ситуацию", - поведал эксперт.

Александр Абрамов также выразил сомнение в том, что обесценивание рубля будет влиять на динамику инфляции. По его словам, для этого обесценивание должно быть долгим. "Если производители действительно почувствуют, что этот тренд довольно долговременный, то они будут эти повышенные издержки заново перекладывать на инфляцию. Такое влияние действительно обычно есть, но оно требует некоторой переоценки ситуации, которой, я надеюсь, не будет", - резюмировал профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.