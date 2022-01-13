В КЧР выполнили план по вакцинации на 60%

13 янв. 16:36

Почти 173 тыс жителей Карачаево-Черкесии привились от коронавируса, что составляет 60% от плана вакцинации, сообщает пресс-служба оперштаба республики.

"На сегодняшний день оба этапа иммунизации завершила большая часть вакцинированных - почти 166 тыс. жителей КЧР. В двух районах Карачаево-Черкесии - в Ногайском и Адыге-Хабльском - план по иммунизации выполнен более, чем на 90%", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что активнее всего вакцинируются граждане старшего поколения, находящиеся в зоне высокого риска по тяжелому течению инфекции. Из числа привитых почти 45 тыс жителей Карачаево-Черкесии старше 60 лет.