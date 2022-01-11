Европарламент выберет нового председателя на следующей неделе

11 янв. 19:42

Выборы нового председателя Европарламента (ЕП) состоятся 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе ЕП.

"Как и предполагалось изначально, до внезапной смерти Сассоли, выборы нового председателя для второго срока состоятся 18 января во время пленарной сессии в Страсбурге", - приводит заявление пресс-службы ТАСС.

Напомним, председатель Европарламента ушел Давид Сассоли ушел из жизни в ночь с 10 на 11 января. Ему было 65 лет. Функции главы ЕП временно перешли к первому заместителю председателя евроинститута Роберте Метсоле.