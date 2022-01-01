Сейсмоактивность в Турции и ее соседях достигла 24 тыс землетрясений в год

1 янв. 11:52

Как сообщили сегодня в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции, в прошлом году в стране и ее соседях в сумме произошло почти 24 тыс землетрясений, по 65 землетрясений в день в среднем.

"Турецкий центр мониторинга и оценки землетрясений, круглосуточно наблюдающий за сейсмической ситуацией в стране и близлежащих регионах, в 2021 году зафиксировал значительную активность. Так, всего было зарегистрировано 23 753 землетрясения", - написали представители управления в Twitter.

При этом было подчеркнуто, что среди этих тысяч подземных толчков лишь три были магнитудой свыше 6.