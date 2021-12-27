Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева в Израиль

27 дек. 23:21

Президент Израиля Ицхак Герцог направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравления с 60-летним юбилеем.

В письме израильский политик "от имени государства и народа Израиля" передал Ильхаму Алиеву "самые сердечные пожелания", пожелав ему, по еврейской традиции, прожить 120 лет.

"Отношения между нашими странами такие же древние и прочные, как их история. Ваш народ является ярким примером мусульманско-еврейского сосуществования. Евреи в Азербайджане живут в мире и гармонии, как братья и сестры, что является многолетним наследием. Неслучайно евреи азербайджанского происхождения имеют большую связь с Вашим народом", - подчеркнул Ицхак Герцог.

Израильский президент констатировал, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан достиг прогресса за счет "экономического развития, финансовой стабильности и влиятельной дипломатии", одним из примеров которых являются "вызывающие восхищение шаги в борьбе с пандемией" Covid-19. "Уверен, что Азербайджан сможет сыграть решающую роль в нормализации связей в регионе Каспийского моря", - заявил Ицхак Герцог.

"Разрешите пригласить Ваше превосходительство посетить с визитом Израиль. Мне действительно будет очень приятно принимать Вас в Израиле, и это станет важным фундаментом между нашими народами. Кроме того, в этом году мы надеемся на открытие посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль. Это стало бы естественным продолжением открытия торгового и туристического представительств Азербайджана", - пояснил он.

Президент подчеркнул, что Израиль счастлив, имея такого друга, как Ильхам Алиев, а также заверил, что во время президентства будет "стремиться к расширению и углублению связей между" обоими народами.