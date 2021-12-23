Тутберидзе обвинила Валиеву в избытке таланта

23 дек в 12:38

У российской фигуристки Камилы Валиевой слишком много таланта, сказала тренер Валиевой Этери Тутберидзе.

кроме того, наставник охарактеризовала других подопечных Алену Косторную, Александру Трусову и Анну Щербакову, отметив, что каждая из них способна бороться за олимпийскую медаль.

"Камила – девочка, в которой слишком много таланта. Она и гибкая, и понимает, что такое скольжение, прыгучая. Алена – сложная девочка, но она живая, настоящая, хочет попробовать все в этой жизни", - сказала тренер

"Трусова - чистая, светлая, хочу, чтобы у нее все получилось, она заслужила. Упертая, но честная, без лжи, без обмана. Она не против прозвища "Русская ракета". Щербакова - интеллигентная, у Саши есть эмоции, Аня тише, иногда хочется, чтоб эмоции проявились. Девочкам не нравилось прозвище ТЩК (Трусова, Щербакова и Косторная - прим. ТАСС), они сами себе конкурентки, они должны бороться за олимпийскую медаль".