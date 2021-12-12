В Израиле началась экстренная программа вакцинации в школах

В школах Израиля стали проводить вакцинацию от коронавируса, сообщил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

"Сегодня министерство здравоохранения начинает экстренную программу по увеличению вакцинации. С сегодняшнего утра вакцинация проводится в школах по всей стране", - заявил Беннет на воскресном заседании кабинета министров.

Он добавил, что планируется изучить вопрос вакцинирования четвертой дозой Pfizer лиц из групп риска.

Двумя дозами вакцины от коронавируса в Израиле уже привиты более 5,78 млн человек, вакцинацию проходят в том числе и подростки 12-15 лет.