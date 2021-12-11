”Газпром нефть” ожидает рекордной добычи в уходящем  году

”Газпром нефть”, нефтяное подразделение российской газовой корпорации ”Газпром”, ожидает достижения рекордных уровней производства в уходящем году на фоне восстановления спроса и ослабления производственных квот картелем ОПЕК+.

Oil Price отмечает, что по прогнозам, добыча нефти и газа ”Газпром нефтью” за весь 2021 год составит более 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Генеральный директор корпорации Александр Дюков сообщил в заявлении, приложенном к отчету о финансовых и операционных результатах деятельности компании в период с января по сентябрь 2021 года, что в следующем году рост производства продолжится. ”За счет восстановления спроса на нефть, а также своевременной и эффективной реакции компании на меняющиеся рыночные условия, мы продемонстрировали положительную динамику по ключевым финансовым показателям,” - заявил Дюков.

В первые девять месяцев 2021 года производство нефти и газа компанией, с учетом доли ”Газпром нефти” в совместных предприятиях, выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигло 74,1 млн тонн нефтяного эквивалента. Рост был обусловлен увеличением производства на новых проектах, началом эксплуатации Тазовского месторождения в июне 2021 года, а также запуском проекта комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении.

Компания ”Газпром нефть” изначально ставила цель увеличить производство до 100 млн тонн нефтяного эквивалента в 2020 году. Но падение спроса и нефтяных цен, которые вынудили группу ОПЕК+ (где Россия один из ключевых участников) снизить общую добычу, привели к задержке в исполнении ряда планов корпорации по развитию и инвестициям.

”Газпром нефть” ожидает, что в следующем году инвестиции вырастут более чем на 10% по сравнению с 2021 годом и превысят $6,8 млрд ( 500 млн рублей).

В августе этого года, когда ОПЕК+ начала ослаблять производственные ограничения на 400 тыс. баррелей в день каждый месяц, ”Газпром нефть” заявила, что сможет быстро увеличить добычу нефти в рамках соглашения картеля. Корпорация ограничила производства на многих месторождениях, чтобы соответствовать производственным квотам. Кроме того, как сообщили представители корпорации в интервью Reuters, некоторые скважины не используются с прошлого года.