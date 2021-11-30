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Чимаев рассказал, какую страну он представляет

Чимаев рассказал, какую страну он представляет

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что представляет весь мир, поскольку считает себя человеком мира.

"Можно сказать, я представляю Россию. Потому что каждый чеченец ходит с российским паспортом. Все национальности в России ходят с одним паспортом. Можно сказать, все россияне. Я человек мира, представляю весь мир. Зачем говорить: "он чеченец", "он россиянин". Меня спрашивают, почему не выхожу с тем флагом, с тем флагом. Флаги меняются. В СССР был один флаг, сейчас в России другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей", — заявил спортсмен в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

Напомним, что Чимаев родился и вырос в Чечне, однако в 19 лет вместе с семьей перебрался в Швецию. У бойца имеется шведский паспорт.

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