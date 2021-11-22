В "Приэльбрусье" нашли следы потерявшегося леопарда

Российские экологи обнаружили на высоте около 2 тыс м на склоне одного из ущелий на территории нацпарка "Приэльбрусье" (Кабардино-Балкария) следы леопарда, предположительно, выпущенного в Северной Осетии в 2018 году, - сообщили в Институте проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН).

"С территории национального парка "Приэльбрусье" поступила информация об обнаружении следов крупной кошки, размером не менее 10 см в длину. На место обнаружения следов вместе с инспекторами нацпарка выехали специалисты из Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, которые подтвердили принадлежность следов леопарду, собрали необходимые промеры и пробы", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Следы леопардов, выпущенных в 2018 и 2020 годах на территории Северной Осетии, искали в течение всего лета и осени, и помог их найти свежевыпавший снег. Следы хорошо сохранились, и ученые предполагают, что следы принадлежат выпущенной в Северной Осетии в 2018 году самке по кличке Волна.

Зверь использует этот участок регулярно. Ошейник самки также был найден на территории Кабардино-Балкарии в сентябре 2020 года. Вероятно, Волна освоила свой участок обитания и хорошо изучила регион, - добавили в институте.