В пятницу, 19 ноября, в Баку проходит первое заседание Российско-азербайджанского экспертного совета на тему "Азербайджано-российское стратегическое партнерство как важный фактор развития и перспектив регионального сотрудничества на Южном Кавказе в постконфликтный период".

Организаторами мероприятия, в котором принимают участие политики и дипломаты двух стран, выступили Центр анализа международных отношений (Баку) и Российский совет по международным делам.

В ходе своего выступления помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что российско-азербайджанский экспертный совет имеет особое значение в развитии отношений между двумя странами. "История азербайджано-российских отношений имеет глубокие корни. Дружба между нашими странами носит характер стратегического сотрудничества и имеет очень важное значение для обеспечения безопасности на Южном Кавказе", - поведал он.

Хикмет Гаджиев напомнил, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил территориальную целостность, международное право. "Трехстороннее заявление (лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года - прим. ред.) положило конец многолетней войне. Появились новые реалии, перспективы", - цитирует его АзерТАдж.

Говоря о важности трехстороннего заявления, помощник главы азербайджанского государства заметил, что Азербайджан своей победой создал новую реальность в регионе.

Он также акцентировал внимание на том, что нынешние азербайджано-российские отношения соответствуют историческим традициям двух стран. Отметив большую роль российско-азербайджанского экспертного совета в углублении двусторонних отношений, Хикмет Гаджиев выразил уверенность в том, что к сотрудничеству азербайджанских и российских экспертов присоединится и третья сторона.

Выступивший следом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников подчеркнул, что Россия выступает за долгосрочное разрешение конфликта. "Россия выступила с предложением провести делимитацию и демаркацию границ между Азербайджаном и Арменией", - уточнил он.

Дипломат отметил, что РФ высоко ценит предложение Азербайджана и Турции о создании в регионе формата "3+3". "Поэтому важно, чтобы эксперты обсуждали все эти направления. Мы высоко ценим и новый формат, созданный сегодня в этом направлении", - добавил Бочарников.

В свою очередь, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров заявил, что выполнение условий трехстороннего заявления очень важно для безопасности и сотрудничества в регионе. По его словам, интересы Баку и Москвы в данном вопросе совпадают. Кроме того, Искендеров подчеркнул, что новые реалии в регионе требуют новых подходов. "Превращение Южного Кавказа в развивающийся регион зависит от нас", - сказал посол.

Кроме того, он обратил внимание на то, что возобновление работы транспортной и коммуникационной сети очень важно для создания моста между Европой и Азией, и это внесет важный вклад в экономику и развитие вовлеченных государств.