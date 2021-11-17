Президент Израиля провел исторические переговоры с лидером Китая

Президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, информирует пресс-служба президента, уточняя, что это был первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля.

Отмечается, что переговоры прошли в дружеской и позитивной атмосфере. "Ицхак Герцог и Си Цзиньпин особо отметили историческое событие - первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля", - приводит информацию пресс-службы РИА Новости.

Также сообщается, что предметом переговоров стали возможности расширения израильско-китайских двусторонних отношений в связи с тридцатой годовщиной установления дипломатических отношений, отмечаемой в будущем году. Кроме того, стороны выразили надежду на расширение израильско-китайского сотрудничества в будущем и отметили, что они могут способствовать конструктивному сотрудничеству в области культуры, экономики, туризма и в других сферах. Помимо этого были затронуты "глобальные и региональные стратегические вопросы".