Россия и Казахстан обсудили энергетическое сотрудничество

В Нур-Султане состоялась встреча премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и заместителей председателя правительства России Александра Новака и Алексея Оверчука. Об этом сообщили в пресс-службе премьера Казахстана.

В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие в топливно-энергетическом секторе - в области недропользования, нефтяной и газовой сферах, электроэнергетики.

Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в водородной энергетике, участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана.