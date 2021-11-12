Мигрантов из Узбекистана не интересует зарплата ниже 40 тыс рублей

Трудовые мигранты из Узбекистана не спешат в Россию из-за невысоких зарплат, рассказал первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухиддинов.

Он сообщил, что мигрантам заранее рассказывают об условиях труда, зарплате, климате. "Все объясняется заранее, чтобы потом не возникало различных недоразумений. Кроме того, все расходы трудового мигранта на выезд в Россию покрывает работодатель, либо правительство России и правительство Узбекистана", - отметил Мухиддинов.

Ознакомившись со всеми условиями работы в России, большинство трудовых мигрантов решает остаться на родине. Часто их отпугивает холодный российский климат и невысокая зарплата.

В Узбекистане, несмотря на пандемию, значительно выросла заработная плата, растет число рабочих мест, строители востребованы во всех регионах республики.

Раньше мигранты ехали в Россию на зарплату 25-30 тыс рублей, сейчас им обещают до 55-60 тыс рублей. "Наших граждан практически не интересует зарплата меньше 40 тысяч рублей. Это говорит о том, что граждане уезжают за границу только на высокодоходную работу", - указал чиновник, пишет kun.uz.