Газаев возродит школьный футбол в Северной Осетии

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло поручил собрать футбольную сборную в каждой школе республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Это аналог "Кожаного мяча", но немного другого формата. При необходимости - зарегистрировать детскую футбольную лигу. В течение месяца в школах Владикавказа и районах республики должны быть сформированы сборные команды", - цитирует пресс-служба Меняйло.

Он отметил, что Минобразования и науки, а также главы районов поручено организовать необходимую поддержку для проведения тренировок в спортзалах и на пришкольных территориях.

Стоит подчеркнуть, что курировать этот вопрос будет советник Меняйло на общественных началах Юрий Газзаев. Также планируется разработать календарь турниров на призы главы Северной Осетии, и весной 2022 года начать проведение отборочных матчей.