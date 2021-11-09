Еврейский туристический союз назвал Баку "городом месяца"

Баку был назван "городом месяца" влиятельной некоммерческой организацией World Jewish Travel, продвигающей объекты еврейского культурного наследия и помогающей открывать их за границей. Организация предоставила Баку такой титул вскоре после добавления Азербайджана на свой официальный сайт.

Caspian News пишет, что на сайте содержится подробная информация об объектах еврейского наследия в Баку, Огузе и Губе. Евреи-ашкенази, прибывшие в Баку в 1832 году, составляют самую большую часть еврейского населения столицы Азербайджана. В середине XIX века нефтяной бум привлек в Баку волну искателей богатства, в том числе евреев-ашкенази. Кроме того, небольшая группа грузинских евреев также переехала в Баку из разных городов Грузии в конце XIX - начале XX века. В 1913 году данные переписи населения подтвердили, что в Баку проживало 9689 этнических евреев.

Евреи внесли значительный вклад в развитие промышленной, интеллектуальной и научной жизни Баку. Ротшильды, богатая еврейская семья и самая известная из европейских банковских династий, в основном финансировала строительство нефтепровода Баку-Батуми. Другой замечательный пример - бакинский инженер Давид Ландау и его жена, доктор Любовь Вениаминовна Ландау, которые были признанными членами научного общества Баку. Их сын Лев стал одним из самых выдающихся ученых ХХ века и был номинирован на Нобелевскую премию по физике.

С созданием Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, которое последовало за падением Российской империи, власти Азербайджана предоставили равные права всем этническим меньшинствам, включая евреев. Моисей Гухман, председатель Еврейского национального совета, представлял интересы евреев во вновь созданном парламенте Азербайджана.

По данным азербайджанской еврейской общины, в Азербайджане проживает около 24 тыс. евреев, в том числе горские евреи, евреи-ашкенази и грузинские евреи. Горские евреи в основном селились в Баку и в северной части Губинского района. Евреи-ашкенази - в городах Баку и Сумгаит.

Исторические источники идентифицируют горских евреев, живущих на Кавказе, как потомков Затерянных племен, которые покинули Израиль после разрушения Первого Храма в 587 году до нашей эры. Кавказские горские евреи жили в Азербайджане около двух тысячелетий, поскольку считалось, что евреи из Персии и, возможно, Византийской империи переселились на северо-восток и поселились в этом регионе.

В Азербайджане, где 97 процентов населения составляют мусульмане, жизнь евреев процветала. Единственный общееврейский город Гырмызы Гасаба (или Красная Слобода) за пределами Израиля и США находится в Азербайджане. Название села происходит от использования красной черепицы на многих крышах. Около 3200 горских евреев поселились в этой деревне, которая считается последним уцелевшим местечком в мире.

В Красной Слободе есть три еврейские синагоги. В то время как синагоги в Европе, Соединенных Штатах и странах с мусульманским большинством по всему миру охраняются как крепость, в таких мерах нет необходимости для тех, кто находится в Азербайджане.

В феврале прошлого года в Красной Слободе открылся Музей истории и культуры горских евреев. Он расположен в синагоге Карчог, закрытой в советские годы и восстановленной до своего первоначального вида, прежде чем стать музеем. В арт-центре выставлено множество предметов, таких как одежда, украшения, ритуальная утварь, рукописи, книги и старые предметы домашнего обихода, подаренные евреями, живущими в разных уголках мира.