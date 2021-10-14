Североосетинский курорт "Мамисон" заработает уже через год

Уже через год, в зимнем сезоне 2023/2024, на горнолыжном курорте "Мамисон", строящемся в Северной Осетии, заработают восемь трасс и два подъемника, - пишет портал главы и правительства региона Сергея Меняйло по итогам его встречи с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым и генеральным директором АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасаном Тимижевым.

"Планируется запустить восемь трасс общей протяженностью почти 20 км и два подъемника. Общий потенциал курорта оценивается в 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и не менее 7 тыс мест размещения для туристов к 2030 году", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сейчас Минэкономразвития и КСК ведут подготовку к строительству на курорте необходимой инфраструктуры - инженерных сетей, дорог и горнолыжных объектов. К строительству гостиничного комплекса и всех необходимых объектов инвестор приступит сразу после того, как только появится инфраструктура, а первых туристов курорт сможет принять уже в 2023 году, - добавил Сергей Меняйло.