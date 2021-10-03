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Россия и Иран упростили торговлю зерном

Россия и Иран упростили торговлю зерном

Москва и Тегеран заключили соглашение об упрощении процедур при поставках зерна из РФ в Иран, сообщил глава Российского зернового союза в ИРИ Алиреза Джафари в интервью ИРНА.

Он напомнил, что Иран входит в число основных импортеров зерна и кормов для животных. "Благодаря данному соглашению, иранские импортеры могут тесно сотрудничать с основными российскими производителями зерна", - подчеркнул он.

Джафари пояснил, что возглавляемая им структура передаер запросы иранских потребителей зерна российским производителям, последние поставляют импортерам требуемое количество зерна по более низкой цене.

Он добавил, что Российский зерновой союз в Иране также помогает иранским импортерам решать языковые проблемы.

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