Гражданами Израиля могут стать более 25 млн евреев

В мире количество евреев, которые могут получить гражданство Израиля, достигло 25,3 млн человек, передает Еврейское агентство.

Право на израильское гражданство эти 25 млн евреев имеют согласно закону о возвращении. По нему человек признается евреем, если у него есть минимум один еврейский дедушка или бабушка.

Из 25 млн евреев, иудаизм в настоящее время исповедуют 15,2 млн человек - на 100 тыс человек больше, чем в прошлом году. За пределами Израиля проживают 8,2 млн иудеев.

Самая крупная еврейская община живет в США - 6 млн человек. В Израиле община насчитывает 6,93 млн человек.