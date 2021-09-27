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Гахария обратился в прокуратуру с жалобой на бывших однопартийцев

Гахария обратился в прокуратуру с жалобой на бывших однопартийцев

Бывший премьер-министр Грузии и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария подал иск в прокуратуру на бывших однопартийцев за очернение его имени и репутации.

Дело касается заявлений лидеров правящей партии "Грузинская мечта", обвинявших экс-главу правительства в употреблении наркотиков.

"Против нас и лидера нашей команды предъявлены очень серьезные обвинения в потреблении наркотиков. Это преступление. Поэтому мы требуем от прокуратуры провести быстрое, прозрачное и эффективное расследование, и в первую очередь допросить Ираклия Кобахидзе", - заявила представитель партии "За Грузию" Ана Бучукури.

По ее словам, если преступление Гахария не будет доказано, Кобахидзе должен будет понести ответственность за ложные обвинения, передает "Грузия Online".

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