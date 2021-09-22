Цены на алюминий растут. Они уже достигли 13-летнего максимума

По распространенности в земной коре алюминий находится на третьем месте после кислорода и кремния, а среди металлов — на первом. Сейчас цены на алюминий достигли 13-летнего максимума, поскольку крупнейший в мире его производитель Китай сдерживает производство, чтобы достичь целевых показателей выбросов углерода в условиях ограниченного электроснабжения и высоких транспортных расходов.

Как отмечает японское издание "Нихон кэйдзай симбун", алюминий торговался на Лондонской бирже металлов по цене около $2827 за тонну (это на 43% выше, чем в начале года) после достижения 13-летнего максимума в $2916 10 сентября. В прошлом году, в начале пандемии, алюминий достиг пятилетнего минимума в $1429 за тонну.

Алюминий широко используется в повседневной жизни - от автомобильных запчастей, банок для еды и напитков до электрических компонентов. Глобальный толчок к декарбонизации в краткосрочной перспективе приведет к резкому росту цен на сырьевые товары, поскольку производители ищут альтернативные, более экологичные способы выработки энергии, необходимой для производства.

По мере того, как экономика медленно восстанавливается после прошлогоднего пандемического шока, спрос на алюминий снова растет, особенно в Китае, на который приходится 60% мирового потребления.

Тем не менее производство в Китае пострадало из-за жаркой погоды и роста цен на термальный уголь. Гидро- и тепловые электростанции сталкиваются с трудностями при увеличении выработки электроэнергии, учитывая цель лидера КНР Си Цзиньпина по сокращению выбросов. Си ожидает, что выбросы в Китае достигнут пика до 2030 года, а затем будут снижаться, пока страна не придет к углеродной нейтральности к 2060 году.

Производство алюминия, на которое приходится около 4% общих выбросов углерода в Китае, остается одной из отраслей (наряду с производством стали и цемента) которые, как ожидается, сократят выбросы. Пекин заявил, что хочет ограничить годовые объемы выплавки, чтобы снизить выбросы, одновременно осуществляя переход на производство вторичного, переработанного алюминия.

Одна из проблем, стоящих перед отраслью, - рост цен на энергоносители. Раньше алюминиевые заводы переезжали в провинцию Юньнань, где есть гидроэлектростанции, платили за электроэнергию льготную цену, но теперь правительство пытается остановить переезд слишком большого количества плавильных заводов. При этом всё меньше плавильных заводов пользуются привилегиями на электроэнергию. Другие крупные потребители энергии, в частности, производители кремния и магния, также расширяются, что еще больше повышает риск перебоев в подаче электроэнергии. ”В результате нас ждет увеличение себестоимости продукции для плавильных заводов и дальнейшее поддержание цены”, - сказал Удай Патель, аналитик из Wood Mackenzie.

Переворот, произошедший в Гвинее 5 сентября, стал еще одним фактором роста цен на алюминий. Западноафриканская страна обладает крупнейшими в мире запасами бокситов и является основным поставщиком руды в Китай. Ожидается, что мировой спрос на алюминий будет постепенно расти за счет ”зеленого” тренда. Производители транспорта будут использовать больше алюминия для изготовления легких автомобилей, чтобы они были более эффективными с точки зрения потребления топлива. Больше алюминиевых электрических проводов потребуется для строительства морских ветряных электростанций.

”С одной стороны, алюминиевая промышленность не очень экологична, с другой, алюминий необходим для обезуглероживания экономики”, - сказал Патель. По словам трейдера, на фоне недавнего скачка цен японские покупатели и австралийские производители обсуждают надбавку в размере около $230 за тонну к цене Лондонской биржи. Это будет самая высокая надбавка за последние 6-7 лет за квартал с октября по декабрь. Переговоры между продавцами и покупателями проходят ежеквартально.

Покупатели в Европе и США сталкиваются с еще более высокими надбавками за доставку алюминия из Малайзии или Сингапура. Во многом это связано с ростом цен на фрахт. Ограничения на въезд, введенные странами в качестве пандемических контрмер, затруднили смену экипажа. Из-за пандемии стало меньше портовых рабочих, что привело к увеличению времени обработки грузов. Одновременно с этим пандемия привела к резкому усилению спроса на морские перевозки: потребители сидят дома, заказывают всё через Интернет, а цены при этом растут.

Индекс Baltic Dry, мировой индикатор стоимости перевозок сухого груза, на конец сентября составил 4 304 пункта, что является самым высоким показателем за 13 лет. ”Мы думали, что ограничения на поездки будут сняты вместе с глобальным развертыванием вакцины, - сказал Рьё Эбихара, президент компании Trump Data Service, занимающейся исследованиями рынка морских перевозок. - До тех пор, пока ограничения будут в силе, ужесточение на рынке морских перевозок, вероятно, будет продолжаться”.

Кроме того, смягчение денежно-кредитной политики в США привело к притоку средств на товарные рынки, сказал Томомичи Акута, старший экономист из Mitsubishi UFJ Research & Consulting. Цены на нефтяные бенчмарки с начала года подскочили на 43%, медь и никель подорожали на 20% и 13% соответственно, а уголь приближается к историческому максимуму.

В отношении некоторых сырьевых товаров, в частности, нефти и угля, планы по сокращению выбросов еще больше сузят рынки. ”Давление со стороны акционеров и угроза внедрения электромобилей в будущем заставляют производителей нефти резко пересматривать свои планы капитальных вложений в сторону снижения”, - отметил Эндрю Шитс, главный стратег по кросс-акциям в Morgan Stanley, добавив, что разработка ограничит предложение и сохранит цены на высоком уровне.

Акута из Mitsubishi UFJ Research & Consulting считает, что предельное внимание поиску решения проблемы изменения климата приведет к увеличению спроса на сырье для электромобилей и возобновляемых источников энергии и к сокращению предложения в отраслях, выделяющих углекислый газ. ”Двойное давление приведет к более высоким ценам на сырьевые товары, и падать они, скорее всего, не будут”, - сказал Акута.