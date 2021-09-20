Ушел из жизни митрополит Некреси

В результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекции нового типа, скончался митрополит Некреси (Кахети) владыка Серги (Чекуришвили).

"Состояние владыки Серги ухудшилось из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Он в течение последних дней лечился в больнице", - сообщили в Патриархии Грузии

"Мы выражаем большую сердечную боль и сожаление в связи со смертью митрополита Серги. Молимся за бессмертие его души", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Митрополитом Некреси владыка Серги был назначен в 2000 году.