Энергоэксперт о повышении цен на газ, "Северном потоке-2" и туркменской нефти через Азербайджан

На минувшей неделе цены на газ в Европе побили рекорд, поднявшись до почти 1000 долларов за тысячу кубометров. Подошло к завершению строительство "Северного потока-2". Сможет ли Россия извлечь выгоду из повышения газовых цен, и могут ли США создать препятствия для заполнения СП-2, объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.