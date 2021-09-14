На чеченском курорте "Ведучи" построят самую длинную лыжную трассу Европы

Северный склон чеченского горного курорта "Ведучи", где будет основная зона катания, планируется застроить объектами горнолыжной инфраструктуры до 2023 года.

"Пока на нем нет горнолыжной инфраструктуры, хотя именно там более благоприятные условия для создания трасс и катания. С 2021 до 2023 года из федерального бюджета предусмотрено финансирование на их строительство в размере 4,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), передает "Это Кавказ".

До 2023 года на северном склоне будет обустроена зона катания с тремя новыми канатными дорогами и 15 км трасс до 2,4 тыс м над уровнем моря. Все они будут оборудованы системами искусственного оснежения. Также планируется строительство энергосетей для бесперебойного обеспечения курорта.

КСК уже заключила контракт на строительство канатной дороги длиной 4,4 тыс м, которая станет самой длинной в Европе и будет проходить через все ущелье, перевозя туристов с одного склона на другой на высоту примерно 2 тыс м. Для жилья и коммерческих сервисов будет оборудован южный склон, при этом территорию планируется развивать преимущественно с помощью привлечения частных инвестиций.

"Южно-ориентированный склон дальше будет развиваться только как туристическая деревня с гостиницами, точками питания и развлекательными сервисами. Там уже есть подъемник, всесезонная трасса, гостиница, инвесторами начато строительство еще одной гостиницы на южном склоне", - уточнили в КСК.

Напомним, курорт "Ведучи" открылся в январе 2018 года, на нем уже действуют канатная дорога длиной 800 м и трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта построена искусственная трасса для круглогодичного катания протяженностью 960 м. К услугам гостей есть летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.