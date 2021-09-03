Кто будет разрабатывать огромные ресурсы Афганистана?

Вывод американских войск из Афганистана, выявил несколько сложнейших вопросов, в том числе о том, как страна будет строить функционирующую экономику. О том, какие у Афганистана могут быть варианты после прекращения американской и приостановки европейской помощи, пишет The Conversation. Одна из возможностей - природные ресурсы. У Афганистана огромные запасы нетопливных полезных ископаемых, стоимость которых оценивается более чем в триллион долларов.

Когда-то страна славилась своими драгоценными камнями: рубинами, изумрудами, турмалинами и лазуритами. Полезные ископаемые по-прежнему добываются на местном уровне, как легально, так и незаконно, в основном на небольших кустарных рудниках. Однако гораздо большее значение имеют запасы железа, меди, лития, редкоземельных элементов, кобальта, бокситов, ртути, урана и хрома. Хотя страна изобилует полезными ископаемыми, научное понимание этих ресурсов все еще находится на стадии разведки. Даже когда будет известно, насколько выгодна добыча ресурсов, она не станет толчком для новой экономики. Чтобы крупномасштабная добыча полезных ископаемых стала основным новым источником дохода, потребуется как минимум 7-10 лет.

Геологическая служба США пошла по стопам Советского Союза

Британские и немецкие геологи провели первые современные исследования полезных ископаемых Афганистана в XIX и начале XX веков. Но именно Советский Союз в 1960-х и 1970-х годах занимался систематическими исследованиями по всей стране, предоставив большой объем подробной информации, которая легла в основу более поздних изучений.

С 2004 по 2011 год Геологическая служба США провела подробный обзор имеющихся данных, добавив новую информацию с помощью аэрофотосъемки, ограниченной полевой проверки, а также сведения, полученные от Геологической службы Афганистана. Американцы смогли идентифицировать участки с минеральными ресурсами и определить объемы залежей.

Нельзя игнорировать широкомасштабные исследовательские усилия советских ученых. Ими было выполнено подробное картирование месторождений и массивный отбор проб, включая бурение десятков тысяч метров скважин, а также лабораторные анализы. Учитывая вложенные время и деньги, казалось, что на самом высоком уровне планировали заняться разработкой полезных ископаемых Афганистана, когда страна находилась под советским влиянием.

Благодаря информации, собранной советскими учеными, Геологическая служба США очертила 24 района в стране и оценила их минеральное богатство. Данные были подготовлены по всем 24 районам, чтобы компании могли использовать их в качестве основы для подачи заявок на добычу любых ресурсов.

Китайские и индийские компании проявили большой интерес, им даже были переданы права на эксплуатацию. Однако споры по условиям контрактов и опасения по поводу безопасности с конца 2010-х годов приостановили их деятельность.

Минеральное изобилие

Насколько велики минеральные ресурсы Афганистана? Постараемся ответить на этот вопрос, основываясь на данных Геологической службы США для металлов, представляющих особый интерес: меди, железа, лития и редкоземельных элементов. Геофизики, принимавшие участие в работе Геологической службы США, отметили, что цифры ”довольно сдержанные” и ”предварительные”.

Тем не менее можно с уверенностью сказать, что в целом ресурсы огромны. Общие запасы меди по всем известным месторождениям составляют около 57,7 млн тонн. При нынешних ценах стоимость ресурса $ 516 млрд. Это ”неоткрытые” ресурсы - идентифицированные, но не полностью изученные и оцененные. Дальнейшие исследования могли бы позволить судить об их извлекаемости и прибыли, и, возможно, Афганистан попал бы в пятерку стран с наибольшими запасами меди в мире.

Крупнейшее месторождение меди, которое также содержит значительное количество кобальта, - это рудник Айнак, расположенный примерно в 30 км к юго-востоку от Кабула. После того, как Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году, была начата разработка шахты, но она была приостановлена в 1989 году после ухода СССР из страны. Ресурсы месторождения Айнак оцениваются в 11,3 млн метрических тонн меди на сумму $102 млрд по текущим рыночным ценам.

Афганистан также обладает запасами железной руды мирового класса, сосредоточенными на месторождении Гаджигак в провинции Бамиан. Ресурсы оценивают в 2100 миллионов метрических тонн высококачественной руды, которая содержит 61-69% железа по весу. При текущих ценах ее стоимость составляет $336,8 млрд, и таким образом Афганистан входит в первую десятку стран мира по извлекаемым запасам железа.

Запасы лития в провинции Нуристан впечатлили советских геологов количеством твердой руды (литий также добывают выпариванием из рассола). По оценкам Геологической службы США, это значительный, но скромный ресурс в сегодняшних условиях, поскольку разведка подобных месторождений за последнее десятилетие увеличилась во всем мире.

Редкоземельные элементы были обнаружены на юге провинции Гильменд. Месторождения богаты церием, чуть меньше в них более ценных лантана, празеодима и неодима. В общей сложности ресурсы оцениваются в 1,4 млн метрических тонн. Два из них, празеодим и неодим, находятся на высоком уровне цен - более $45 тыс. за метрическую тонну, из них делают магниты, используемые в двигателях для гибридных и электромобилей, но объемы этих металлов невелики по сравнению с запасами в других странах.

Что на поверхности

Мудрость горняков гласит, что находящееся в земле менее важно, чем то, что находится на поверхности. Реалии рынка, безопасность, условия контрактов, инфраструктура и экологические проблемы имеют большее значение, чем просто изобилие для возможности разработки ресурсов. Среди всех имеющихся факторов наиболее актуальным в настоящее время является высокий мировой спрос на металлы, особенно на медь, литий и редкоземельные элементы, которые необходимы для растущих рынков возобновляемой энергии и электромобилей.

Сможет ли Афганистан начать добычу, будет зависеть действий нового правительства Талибана. При бывшем Министерстве горнодобывающей промышленности контракт стоимостью $2,9 млрд на часть медного месторождения Айнак был передан двум китайским государственным компаниям. 30-летнее соглашение, подписанное в 2007 году, предусматривало высокую ставку роялти по мировым стандартам и требовало, чтобы плавка и переработка руды производились на местном уровне. Другие условия включали строительство угольной электростанции мощностью 400 мегаватт и железной дороги до границы с Пакистаном. Также было оговорено, что 85 -100% сотрудников, от квалифицированных рабочих до управленческого персонала, должны быть гражданами Афганистана в течение 8 лет с начала добычи. Хотя изначально эти условия были согласованы, компании позже объявили их обременительными, что остановило разработку.

Хотя ко многим месторождениям руды были проложены дороги, в Афганистане отсутствуют магистрали хорошего качества, железнодорожные пути и электричество. Горнодобывающим компаниям не привыкать к подобным вызовам, но в данном случае ситуация усугубляется пересеченной местностью и отсутствием выхода к морю. В частности, железные дороги имеют важное значение для транспортировки руды, сырой и очищенной, на зарубежные рынки.

Есть также экологические и культурные проблемы. Добыча полезных ископаемых может иметь серьезные последствия для земли и качества воздуха, а также для водосборных бассейнов (что вызывает особую озабоченность в бедном водными ресурсами Афганистане), если она не будет проходить в соответствии с передовой практикой. Соблюдение стандартов оказалось проблематичным во многих странах с низким уровнем дохода.

Недалеко от медного месторождения меди Айнак находится район с буддийскими реликвиями, статуями, храмами и ступами. Есть также месторождения бронзового века, которые представляют собой важные археологические ресурсы. Неизвестно, как лидеры "Талибана" (движение запрещено в РФ), которые приказали разрушить великие буддийские статуи в Бамиане в 2001 году, поведут себя в отношении этого региона.

Ресурсы Афганистана могут стать источником долгосрочных иностранных инвестиций, повышения квалификации и расширения инфраструктуры, которые необходимы для устойчивой экономики. Но главный вопрос в том, какие компании будут задействованы. Афганистан находится в центре геополитической борьбы, в которой участвуют Индия, Пакистан, Китай, Иран и США. Тот факт, что страна теперь под контролем "Талибана", не снижает значимости полезных ископаемых страны.