Астраханский порт Оля будет обустраивать ПЛК "Каспий"

ООО "Портово-логистическая компания (ПЛК) "Каспий" (Астраханская область) получила свидетельство резидента портовой ОЭЗ в Астраханской области, выданное Минэкономразвития РФ, - сообщает пресс-служба ОЭЗ.

"Компания реализует проект по созданию современного порта с контейнерным терминалом стоимостью более 27 млрд рублей. Стратегическим партнером выступает немецкая компания Martrade Holding", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Планируется, что на первом этапе проекта ПЛК обустроит существующие причалы №№8 и 9 морского порта Оля с вводом в эксплуатацию четырех терминалов суммарной мощностью более 3 млн т. Также компания установит в них необходимое погрузо-разгрузочное оборудование, объекты таможенной инфраструктуры, а после завершения первого этапа приступит к строительству современного портового комплекса в районе ильменя Забурунный, в 7 км южнее порта Оля.

Ожидается, что суммарный грузооборот новых терминалов к 2031 году составит около 8 млн т с возможностью их дальнейшего расширения, - говорится в сообщении.