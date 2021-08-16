В Минздраве Грузии рассказали, почему отказались испытывать израильский препарат от COVID-19

В министерстве здравоохранения Грузии объяснили, почему в Грузии не состоялись испытания произведенного в Израиле препарата против коронавируса COVID-19.

По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, данный препарат не вызвал доверия. "Они не смогли предоставить достаточно документации, чтобы у нас были основания для тестирования препарата в Грузии", - цитирует министра "Грузия Online".

Она подчеркнула, что из соображений безопасности граждан Грузии министерство не могло принять его как надежный препарат.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 484 254 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 425 651 человек, умерли – 6436.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 207 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.

