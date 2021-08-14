Соцсети и СМИ Азербайджана "линчевали" Исрафила Вагабзаде

Чем ниже человек душой,

тем выше задирает нос.

Он носом тянется туда,

куда душою не дорос.

/Омар Хайям/

Сюжет с не позволительными высказываниями изгнанного с государственной службы бывшего азербайджанского дипломата Исрафила Вагабзаде в адрес Владимира Жириновского и русского народа инициаторам видеообращения не удалось превратить в скандал.

Не в последнюю очередь так произошло потому, что и политики, и эксперты, и СМИ Азербайджана фактически в один голос осудили выступление Вагабзаде. В этом контексте примечателен короткий, по-своему наивный, комментарий одного из пользователей соцсетей: "Какой глупый мужчина". Собственно, к тезису о никчемности бывшего дипломата сводились и комментарии аналитиков.

Официальных комментариев, естественно, не было, поскольку Вагабзаде на госслужбе не состоит и политиком также по большому счету не является. МИД Азербайджана разъяснил, что "в 2016 году Исфандияр Вахабзаде был освобожден президентом Азербайджана от должности посла из-за недостатков в работе. В данном случае было бы неправильно с нашей стороны комментировать его взгляды, поскольку он не представляет ни МИД, ни какой-либо другой государственный орган".

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что Вахабзаде "в Азербайджане – никто" и "его заявления не имеют никакого значения, поскольку не представляет интереса для большинства азербайджанских граждан". "В моем представлении Исфандияр Вагабзаде – человек абсолютно недипломатичного поведения и взглядов. Он просто мудак, несмотря на то, что занимал высокие посты и был послом во многих странах, – сказал Расим Мусабеков "Взгляду". - Не думаю, что Азербайджан выстраивает отношения с Россией исходя из всех глупостей, которые наговаривает Вагабзаде. Можно его хвалить или ругать, но сам по себе Вагабзаде не представляет интереса ни для государственных органов Азербайджана, ни для большинства азербайджанских граждан".

Сотрудник администрации президента Азербайджана в частном порядке отвечая на вопрос kp.ru заметил: "Такое говорят, может быть, только в вытрезвителе. МИД его вышвырнул. Он у нас не у дел. Он не формирует никакого мнения".

Издание Day.az отмечает, что "соцсети и СМИ Азербайджана буквально линчевали Вагабзаде, который, по мнению азербайджанской общественности, дал повод врагам Азербайджана для различных провокаций на российско-азербайджанском направлении. Теперь он навсегда останется нерукопожатным в Азербайджане, где уважение к представителям других этносов и религий возведено в ранг государственной политики. Фактически, азербайджанское общество продемонстрировало вполне приличный уровень самоорганизации против всякого рода провокаторов, дебилов, маразматиков, способных нанести вред интересам своей страны".

Главное достижение в жизни Вагабзаде то, что ему посчастливилось родиться в семье поэта, филолога и преподавателя, борца за свободу и национальные интересы страны Бахтияра Вагабзаде. Но этот факт сыграл с ним злую шутку – "золотой мальчик" шел по жизни по протекции: так он поступил и в престижный институт, и на дипломатическую службу. На дипломатической службе вел он себя, мягко говоря, странно, что и привело к увольнению из внешнеполитического ведомства. Говорят, Вагабзаде хотел попытать счастья в стане оппозиции, но и там его всерьез не восприняли.

Азербайджанское издание 1news.az подробно рассказывает историю Вагабзаде с подзаголовками "Сын великого поэта. Не более…", "Приключения никудышного дипломата", "Очередной ренегат, потерявший должность"… В этом материале старожилы МИД вспоминают замкнутого, недалекого и посредственного сотрудника, за которого в основном работали его коллеги.

Эксперты азербайджанских изданий свидетельствуют, что Вагабзаде психически неуравновешенный человек, говорящий без какой-либо логической последовательности, искажающий факты, высказывающий абсурдные суждения, причем те психические отклонения, которые в молодые годы выражались в доведении уборщиц до обморока, сейчас в преклонном возрасте окончательно обострились. У него также ярко выраженная боязнь замкнутого пространства. Ему везде мерещится опасность, он не пользуется лифтом…

Издание Haqqin.az также дает жесткие оценки Вагабзаде: "Он совершил не ошибку, а тягчайшее преступление. Он по-прежнему, как и в свои бесшабашные подростковые годы, живет по психологии избранного барчука. Дескать, простят и спишут ради папы. Но, похоже, впервые в жизни 67-летнего человека настал момент истины, когда ему придется самому ответить за свои слова…"

Азербайджане СМИ пишут, что после того как Вагабзаде наконец убрали с дипломатических постов, он стал оскорблять власть, которой служил, огрызаться в виртуальном пространстве на президента, которому поклонялся, бороться за права "обездоленных", которых раньше не замечал из затемненного окна своего лимузина…

Конечно же, в России Вагабзаде могли бы не заметить, махнуть рукой, оставить без внимания всплеск эмоций душонки жалкого человека, однако он оказал немыслимую услугу жириновским, соловьевым, армянским реваншистам и прочей политической шушере, которые после второй карабахской войны так и жаждали малейшего шанса уцепиться за одно бранное слово, после которой на душе остается осадок.

"Россия и русские, сам литературно-философский русский мир слишком многое значат для азербайджанцев. Это часть нашей души, это все еще окно в мир, - пишет Haqqin.az. - И слава богу, что двум выдающимся политикам - Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву удалось создать такую уникальную систему взаимодействия двух стран, которая отторгает любой злостный вымысел, как инородное дело".